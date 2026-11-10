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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Align Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 138.23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.723 Align Technology-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 126.07 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 09.11.2026 auf 174.26 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.07 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Align Technology belief sich jüngst auf 11.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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