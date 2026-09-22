NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Align Technology-Papiers betrug an diesem Tag 298.56 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33.494 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Align Technology-Papiers auf 146.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’919.61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50.80 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Align Technology jüngst 10.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch