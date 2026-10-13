Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Align Technology-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 129.54 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77.196 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 140.42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’839.90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.40 Prozent erhöht.
Align Technology wurde am Markt mit 10.15 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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