Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Align Technology-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Align Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 95.40 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Align Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1.048 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 158.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166.28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66.28 Prozent.
Am Markt war Align Technology jüngst 11.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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