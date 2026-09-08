NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Align Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 95.40 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Align Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1.048 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 158.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166.28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66.28 Prozent.

Am Markt war Align Technology jüngst 11.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch