NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Align Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 89.44 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.181 Align Technology-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’572.56 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 05.10.2026 auf 140.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57.26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 10.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch