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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Akamai-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 09.11.2021 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 109.32 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Akamai-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.147 Akamai-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 83.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760.06 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23.99 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 11.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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