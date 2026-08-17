NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 114.93 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.701 Akamai-Anteilen. Die gehaltenen Akamai-Anteile wären am 14.08.2026 1’087.53 USD wert, da der Schlussstand 124.99 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 8.75 Prozent.

Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch