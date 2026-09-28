NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Akamai-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Akamai-Aktie bei 76.05 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.149 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 113.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’498.22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49.82 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Akamai eine Börsenbewertung in Höhe von 16.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch