NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Akamai-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Akamai-Aktie an diesem Tag bei 65.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151.745 Akamai-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’959.03 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 13.11.2026 auf 85.40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.59 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Akamai betrug jüngst 12.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch