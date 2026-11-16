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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Akamai-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Akamai-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Akamai-Aktie an diesem Tag bei 65.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151.745 Akamai-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’959.03 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 13.11.2026 auf 85.40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.59 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Akamai betrug jüngst 12.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Akamai Inc.
Analysen zu Akamai Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.