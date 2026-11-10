NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilysys von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127.25 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 78.585 Agilysys-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’739.10 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 09.11.2026 auf 123.93 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2.61 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys bezifferte sich zuletzt auf 3.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch