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|Lohnende Agilysys-Investition?
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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Agilysys-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 41.92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Agilysys-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.385 Agilysys-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (123.45 USD), wäre die Investition nun 294.49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +194.49 Prozent.
Agilysys war somit zuletzt am Markt 3.48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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