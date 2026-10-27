NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Agilysys-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 41.92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Agilysys-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.385 Agilysys-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (123.45 USD), wäre die Investition nun 294.49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +194.49 Prozent.

Agilysys war somit zuletzt am Markt 3.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch