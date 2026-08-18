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Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051

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Profitable Agilysys-Investition? 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Agilysys-Einstiegs gewesen.

Agilysys
98.00 EUR 1.55%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Agilysys-Aktie betrug an diesem Tag 107.20 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 93.284 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 10’385.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.85 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Agilysys zuletzt 3.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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