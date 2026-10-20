NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Agilysys-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Agilysys-Aktie an diesem Tag 64.45 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 155.159 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’413.50 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 19.10.2026 auf 112.23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 74.13 Prozent.

Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch