Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Agilysys gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Agilysys-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Agilysys-Aktie an diesem Tag 64.45 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 155.159 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’413.50 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 19.10.2026 auf 112.23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 74.13 Prozent.
Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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