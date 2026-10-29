NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 29.10.2021 wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 18.48 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54.113 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 6.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 376.62 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 62.34 Prozent.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 567.98 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch