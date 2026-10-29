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|Rentables ADTRAN-Investment?
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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 29.10.2021 wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 18.48 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54.113 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 6.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 376.62 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 62.34 Prozent.
Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 567.98 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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