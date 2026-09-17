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ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

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Hochrechnung 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.

ADTRAN Holdings
5.94 CHF 0.95%
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Die ADTRAN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8.77 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 114.025 ADTRAN-Papiere. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 16.09.2026 808.44 USD wert, da der Schlussstand 7.09 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 19.16 Prozent verkleinert.

Insgesamt war ADTRAN zuletzt 577.19 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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