ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.
Die ADTRAN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8.77 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 114.025 ADTRAN-Papiere. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 16.09.2026 808.44 USD wert, da der Schlussstand 7.09 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 19.16 Prozent verkleinert.
Insgesamt war ADTRAN zuletzt 577.19 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!