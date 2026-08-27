ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8.06 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 124.069 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 7.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981.39 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 1.86 Prozent.
ADTRAN war somit zuletzt am Markt 653.48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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