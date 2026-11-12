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|Lukratives ADTRAN-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 12.11.2025 wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8.04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12.438 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58.33 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 11.11.2026 auf 4.69 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 58.33 USD entspricht einer negativen Performance von 41.67 Prozent.
ADTRAN war somit zuletzt am Markt 359.23 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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