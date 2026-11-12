NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 12.11.2025 wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8.04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12.438 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58.33 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 11.11.2026 auf 4.69 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 58.33 USD entspricht einer negativen Performance von 41.67 Prozent.

ADTRAN war somit zuletzt am Markt 359.23 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch