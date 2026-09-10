NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18.36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.447 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 39.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.20 USD belief. Mit einer Performance von -60.78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 616.25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch