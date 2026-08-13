ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ADTRAN-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 18.21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 549.149 ADTRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen ADTRAN-Papiere wären am 12.08.2026 4’481.05 USD wert, da der Schlussstand 8.16 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55.19 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 633.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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