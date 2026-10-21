Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adobe-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Adobe-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Adobe-Anteile bei 638.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.658 Adobe-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 4’019.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 256.73 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 59.80 Prozent gleich.
Adobe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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