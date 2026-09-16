Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Adobe-Einstieg?
|
16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adobe-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Adobe-Anteile letztlich bei 528.89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 0.189 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Adobe-Anteile wären am 15.09.2026 48.74 USD wert, da der Schlussstand 257.76 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 51.26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Adobe belief sich zuletzt auf 105.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
18:00
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Adobe-Aktie dreht ins Plus: Vorsichtiger Umsatzausblick (AWP)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Softwarehersteller Adobe gibt vorsichtigen Umsatzausblick - Aktie fällt (AWP)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.