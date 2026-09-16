NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adobe-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Adobe-Anteile letztlich bei 528.89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 0.189 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Adobe-Anteile wären am 15.09.2026 48.74 USD wert, da der Schlussstand 257.76 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 51.26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adobe belief sich zuletzt auf 105.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch