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Lohnender Adobe-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie Investoren gebracht.

Adobe
208.50 CHF -2.02%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adobe-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Adobe-Anteile letztlich bei 528.89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 0.189 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Adobe-Anteile wären am 15.09.2026 48.74 USD wert, da der Schlussstand 257.76 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 51.26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adobe belief sich zuletzt auf 105.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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Short 14’684.71 13.81 STVB4U
Short 15’223.64 8.97 S4BTCU
SMI-Kurs: 13’868.66 16.09.2026 17:30:05
Long 13’258.61 19.59 S1BTPU
Long 12’946.72 13.60 SXEBDU
Long 12’399.78 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

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