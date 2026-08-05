Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Adobe eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Adobe-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99.04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.010 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 259.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 257.49 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 159.99 Prozent angewachsen.
Adobe wurde am Markt mit 99.92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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