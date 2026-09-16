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ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084

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Lohnender ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

ACADIA Pharmaceuticals
23.96 EUR 3.23%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34.15 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 2.928 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 78.36 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Anteils am 15.09.2026 auf 26.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.64 Prozent verringert.

Am Markt war ACADIA Pharmaceuticals jüngst 4.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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