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ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084

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ACADIA Pharmaceuticals-Investment 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

ACADIA Pharmaceuticals
17.14 EUR 0.00%
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Die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23.67 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 42.248 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 18.62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 786.65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21.34 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für ACADIA Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 3.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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