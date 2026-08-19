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ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084

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Frühe Investition 19.08.2026 16:02:26

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

ACADIA Pharmaceuticals
26.29 EUR 0.61%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 33.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 297.265 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 30.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’971.46 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.29 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von ACADIA Pharmaceuticals betrug jüngst 5.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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