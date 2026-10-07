NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.06 USD wert. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.862 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.71 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 06.10.2026 auf 19.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.71 Prozent vermehrt.

ACADIA Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch