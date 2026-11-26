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|Lohnender Abbott Laboratories-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie gebracht.
Am 26.11.2021 wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 125.88 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79.441 Abbott Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Aktien wären am 25.11.2026 8’579.60 USD wert, da der Schlussstand 108.00 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.20 Prozent abgenommen.
Am Markt war Abbott Laboratories jüngst 182.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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