NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 117.21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.853 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84.32 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 30.09.2026 auf 98.83 USD belief. Das entspricht einem Minus von 15.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 174.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch