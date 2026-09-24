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Abbott Laboratories Aktie 903037 / US0028241000

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Abbott Laboratories-Anlage 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Abbott Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Abbott Laboratories
85.90 CHF 0.46%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Abbott Laboratories-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 98.15 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101.885 Abbott Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 10’544.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.44 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 179.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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