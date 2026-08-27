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Abbott Laboratories Aktie 903037 / US0028241000

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Profitable Abbott Laboratories-Investition? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Abbott Laboratories-Investment verdienen können.

Abbott Laboratories
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Die Abbott Laboratories-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 104.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 9.596 Abbott Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’094.90 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Anteils am 26.08.2026 auf 114.10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9.49 Prozent.

Abbott Laboratories wurde am Markt mit 200.95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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