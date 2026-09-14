NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AAON-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.20 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.495 AAON-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (79.80 USD), wäre die Investition nun 438.43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 338.43 Prozent.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch