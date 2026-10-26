NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das AAON-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das AAON-Papier an diesem Tag 53.82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.858 AAON-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 68.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27.93 Prozent.

AAON war somit zuletzt am Markt 5.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch