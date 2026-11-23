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|AAON-Performance im Blick
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AAON gewesen.
Die AAON-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63.54 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, befänden sich nun 15.738 AAON-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 75.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’183.66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.37 Prozent angezogen.
Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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