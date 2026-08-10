AAON Aktie 112456 / US0003602069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in AAON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem AAON-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46.77 USD. Bei einem AAON-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.383 AAON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 94.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’027.73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102.77 Prozent angezogen.
Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu AAON Inc.
|
18:00
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09.08.26
|Ausblick: AAON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: AAON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu AAON Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.