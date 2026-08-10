NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem AAON-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46.77 USD. Bei einem AAON-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.383 AAON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 94.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’027.73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102.77 Prozent angezogen.

Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch