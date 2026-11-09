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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
AAON-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AAON-Anteile an diesem Tag bei 19.87 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in AAON-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 503.356 AAON-Aktien. Die gehaltenen AAON-Aktien wären am 06.11.2026 28’786.91 USD wert, da der Schlussstand 57.19 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 187.87 Prozent gesteigert.
Am Markt war AAON jüngst 4.73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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