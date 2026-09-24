NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das 3D Systems-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das 3D Systems-Papier bei 29.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 343.053 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 1’204.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.51 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 87.96 Prozent.

3D Systems wurde am Markt mit 595.94 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch