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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3D Systems-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24.30 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41.152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 56.79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 94.32 Prozent.
Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 229.96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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