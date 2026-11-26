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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in 3D Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 3D Systems-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3D Systems-Anteile 14.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 672.043 3D Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 1.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 940.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90.59 Prozent verringert.
3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 229.78 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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