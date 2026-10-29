NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.76 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das 3D Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72.674 3D Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 2.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217.30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78.27 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 497.54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch