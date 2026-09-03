NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren verloren

Die 3D Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14.92 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 670.241 3D Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’265.42 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 02.09.2026 auf 3.38 USD belief. Das entspricht einem Minus von 77.35 Prozent.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 547.47 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch