NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden 3D Systems-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die 3D Systems-Aktie an diesem Tag bei 2.60 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3’846.154 3D Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 2.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’153.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1.54 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 452.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch