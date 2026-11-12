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|Profitable 3D Systems-Investition?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in 3D Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die 3D Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die 3D Systems-Aktie bei 4.19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23.866 3D Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 1.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43.20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56.80 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 304.29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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