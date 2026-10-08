3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3D Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in 3D Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.23 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 309.598 3D Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’055.73 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 07.10.2026 auf 3.41 USD belief. Damit wäre die Investition 5.57 Prozent mehr wert.
Am Markt war 3D Systems jüngst 596.10 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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