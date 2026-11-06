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|1st Source-Performance im Blick
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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1st Source von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 06.11.2025 wurden 1st Source-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.545 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’445.23 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 05.11.2026 auf 87.35 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’445.23 USD entspricht einer Performance von +44.52 Prozent.
Der Börsenwert von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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