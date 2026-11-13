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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 1st Source-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das 1st Source-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47.28 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hat, hat nun 211.506 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 18’665.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86.65 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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