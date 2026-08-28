1st Source Aktie 930710 / US3369011032
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in 1st Source-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das 1st Source-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 47.65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 2.099 Anteile im Besitz. Die gehaltenen 1st Source-Anteile wären am 27.08.2026 181.50 USD wert, da der Schlussstand 86.49 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 81.50 Prozent.
Zuletzt verbuchte 1st Source einen Börsenwert von 2.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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