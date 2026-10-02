NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren eingebracht

Das 1st Source-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 35.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 280.151 1st Source-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 1st Source-Papiers auf 85.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’076.20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +140.76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch