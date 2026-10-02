1st Source Aktie 930710 / US3369011032
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren 1st Source-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das 1st Source-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 35.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 280.151 1st Source-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 1st Source-Papiers auf 85.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’076.20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +140.76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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