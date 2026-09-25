1st Source Aktie 930710 / US3369011032
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren 1st Source-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden 1st Source-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die 1st Source-Aktie bei 46.55 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, befänden sich nun 21.482 1st Source-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 85.41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’834.80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83.48 Prozent angewachsen.
Am Markt war 1st Source jüngst 2.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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