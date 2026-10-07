1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 9.21 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investierten, hätten nun 108.578 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (2.59 USD), wäre die Investition nun 281.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71.88 Prozent verringert.
1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 162.42 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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