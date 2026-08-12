1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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|1-800-FLOWERSCOM-Investition im Blick
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag 9.27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’078.749 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 4.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’358.14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56.42 Prozent verkleinert.
1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 255.47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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